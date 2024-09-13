ФСБ России заявила о выявлении британских шпионов в посольстве в Москве

164 Просмотров

Шесть сотрудников британского посольства в Москве лишены аккредитации. В их действиях нашли признаки разведывательно-подрывной работы. Об этом сообщает ФСБ.

Это Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел. Их фотографии были показали в эфире телеканала «Россия 24».

В российской спецслужбе также заявили, что будут требовать досрочного прекращения работы в России британских дипломатов при выявлении в их работе подобных признаков.

Согласно документам, которые получила ФСБ, главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, назван Директорат Восточной Европы МИД Британии. Он стал спецслужбой, чья основная задача — «нанесение стратегического поражения России».