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Гран-При Азербайджана: что нельзя проносить в фан-зону?

Гран-При Азербайджана: что нельзя проносить в фан-зону?

МВД обнародовало список предметов, запрещенных к ввозу в фан-зону во время соревнований Гран При Азербайджана Формула-1 . Запрещается приносить предметы, способные нанести потенциальный вред и травму, а также нарушить общественный порядок.

Нельзя брать с собой в фан-зону:

– Животных (кроме служебных животных, оказывающих помощь людям с физическими ограничениями)

– Алкогольные напитки, бутылки с водой и все виды упаковки для напитков (кроме детской)

– Еда и напитки (кроме детских)

– Огнестрельное оружие, холодное оружие и другое оружие ближнего боя, фейерверки, зажигалки

– Лазерные фонари, роликовые коньки, скейтбординг, сегвей, велосипед, скутер

– Крупные предметы, сиденья и другие принадлежности для сидения, которые не помещаются под сиденьем (кроме тех, которые нужны для лиц с физическими ограничения)

– Дроны и другие летающие устройства,

– Усилители звука и музыкальные инструменты, включая МегаФон и аналогичные устройства

– Ящики-холодильники, корзины для пикника

– Провокационные символы и изображения, религиозные, политические выражения и лозунги, оскорбительные баннеры и предметы

– Крупные предметы и рюкзаки,

– Флаги и зонтики с ручкой длиной более 1 метра

-Профессиональные видеосъемочные устройства и фотоаппараты с объективом более 30 см входят в список предметов, которые запрещено приносить в фан-зону во время соревнований.

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