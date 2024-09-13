Гран-При Азербайджана: что нельзя проносить в фан-зону?

МВД обнародовало список предметов, запрещенных к ввозу в фан-зону во время соревнований Гран При Азербайджана Формула-1 . Запрещается приносить предметы, способные нанести потенциальный вред и травму, а также нарушить общественный порядок.
Нельзя брать с собой в фан-зону:
– Животных (кроме служебных животных, оказывающих помощь людям с физическими ограничениями)
– Алкогольные напитки, бутылки с водой и все виды упаковки для напитков (кроме детской)
– Еда и напитки (кроме детских)
– Огнестрельное оружие, холодное оружие и другое оружие ближнего боя, фейерверки, зажигалки
– Лазерные фонари, роликовые коньки, скейтбординг, сегвей, велосипед, скутер
– Крупные предметы, сиденья и другие принадлежности для сидения, которые не помещаются под сиденьем (кроме тех, которые нужны для лиц с физическими ограничения)
– Дроны и другие летающие устройства,
– Усилители звука и музыкальные инструменты, включая МегаФон и аналогичные устройства
– Ящики-холодильники, корзины для пикника
– Провокационные символы и изображения, религиозные, политические выражения и лозунги, оскорбительные баннеры и предметы
– Крупные предметы и рюкзаки,
– Флаги и зонтики с ручкой длиной более 1 метра
-Профессиональные видеосъемочные устройства и фотоаппараты с объективом более 30 см входят в список предметов, которые запрещено приносить в фан-зону во время соревнований.