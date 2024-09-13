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Китай призвал США не навязывать «лечение собственных болезней»

Китай призвал США не навязывать «лечение собственных болезней»

Посол Китая в США Се Фэн указал на ошибочность политики Соединенных Штатов в отношении Пекина по ряду вопросов и потребовал не считать конфронтацию между государствами борьбой «демократии против авторитаризма». Посол также призвал Вашингтон не навязывать другим лечение собственных болезней. Об этом сообщает South China Morning Post.

На мероприятии по случаю 45-летия нормализации отношений между странами дипломат указал, что тайваньский вопрос стал наиболее острым в отношениях двух государств. Кроме того, США проводят ошибочную внешнюю политику, занимаясь политизацией отношений, чрезмерным усилением национальной безопасности и разыгрыванием «китайской карты» во внутриполитической борьбе, считает посол. Се Фен призвал Вашингтон не «навязывать другим рецептов лечения собственной болезни».

«Конфликт и конфронтация не служат ничьим интересам. Диалог и консультации — лучший путь вперед <…>. Конфликт между Китаем и США был бы невыносим для обеих сторон и для всего мира», — подчеркнул он.

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