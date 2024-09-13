Трамп отказался от дальнейших дебатов с Харрис

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После первых дебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, штаб вице-президента предложил провести еще одну встречу кандидатов. Телеканал Fox News выступил с инициативой организовать дебаты в своем эфире, однако Трамп категорически отказался.

«ТРЕТЬИХ ДЕБАТОВ НЕ БУДЕТ!» — заявил Трамп на платформе Truth Social, имея в виду дебаты с Байденом в июне и вторую встречу с Харрис, прошедшую на этой неделе.

Харрис, выступая на митинге в Северной Каролине, подчеркнула важность новых дебатов ради избирателей. Несмотря на это, Трамп подтвердил, что не собирается вновь встречаться с Харрис, заявив, что уже одержал победу в предыдущей дискуссии, хотя многие, включая некоторых республиканцев, сочли его выступление неубедительным.

«Когда боксер-профессионал проигрывает бой, первыми словами, которые он произносит, являются: «Я ХОЧУ РЕВАНШ»», — заявил Трамп.

Штаб Харрис опубликовал полную запись дебатов на платформе X, назвав это частью своей новой рекламной кампании.