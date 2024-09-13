Маск ответил на слова Путина: «Плохое чувство»

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Американского предпринимателя Илона Маска обеспокоили слова президента России Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте в Украине. Об этом он заявил в соцсети X.

Бизнесмен прокомментировал опубликованный одним из пользователей фрагмент интервью российского лидера, в котором тот указал на вовлечение НАТО в конфликт. В посте говорилось, что президент США Джо Байден и его вице-президент Камала Харрис начнут Третью мировую войну, если санкционируют удары Киева по территории России дальнобойным оружием.

«У меня плохое чувство по поводу этого», — написал Маск. С ним согласился основатель файлообменников Megaupload Ким Дотком.