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«Некоторые считают спортсменов никем». Каратист Айхан Мамаев жалуется на несправедливость

"Некоторые считают спортсменов никем". Каратист Айхан Мамаев жалуется на несправедливость

Известный азербайджанский каратист, победитель I Европейских игр Баку-2015 и призер чемпионатов Европы Айхан Мамаев завершил свою спортивную карьеру.

«Последним соревнованием, в котором я участвовал, был чемпионат Европы в прошлом году. Я уже завершил свою карьеру и у меня нет намерения возвращаться. В настоящее время учу маленьких детей тому, что знаю. Не хочу называть имен, но сведущие люди знают, что со мной поступили несправедливо. Некоторые люди считают спортсменов никем, не ценят их труд, что хотят, то и делают. Они не знают и десятой доли того, что знаю я, просто пользуются своей должностью. А я, уважая себя, не стал плясать под их дудку и отстранился.

Я добился многих успехов в своей спортивной карьере. Но самым желанным достижением было принять участие в Олимпийских играх и добиться там успеха. К сожалению, мне это не было суждено. У меня были проблемы с почками, в тот период я также перенес операцию на колене. Это помешало мне достичь моей цели», – приводит «Азериспорт» слова 32-летнего спортсмена.

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