Эксперт: Почему Трамп выборы не выиграет

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Российский социолог, эксперт по социологии Интернета и развитию социальных сетей Игорь Эйдман в своем тг-канале выразил уверенность в поражении экс-президента США Дональда Трампа на грядущих выборах главы государства. Minval приводит его мысли без сокращений.

«Есть две популярные на потребительском рынке маркетинговые стратегии.

1. Компания формирует сообщество лояльных потребителей и дальше вкладывается в то, чтобы они всё интенсивнее покупали её продукт.

2. Компания вкладывается в постоянное расширение круга своих потребителей.

Для того, чтобы зарабатывать на поклонниках, Трампу было достаточно выбрать первый вариант. Алчный и ограниченный экс-президент его и выбрал. Он все интенсивнее привязывает к себе и эксплуатирует своих сторонников. Втюхивает им разный мерч, собирает донаты. На этом он неплохо зарабатывает», – выразил уверенность эксперт.

«Но для того, чтобы выиграть выборы – только поклонников явно недостаточно. Для этого Трампу надо было выбрать вторую стратегию, то есть вкладывать все усилия в привлечение новых сторонников. Однако он этого не делает. Проще стричь старое стадо. Все его усилия направлены именно на это, а не на привлечение симпатий нейтральных избирателей, принципиально важных для победы на выборах», – отмечает Эйдман.