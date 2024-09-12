Индия не спешит вооружаться пушками, на которые позарилась Армения

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Как ранее сообщал Minval, Армения хочет купить у Индии дополнительную партию артустановок ATAGS.

Однако эти гаубицы вызывают массу споров и критику в индийских СМИ и обществе, и главный вопрос заключается в том, почему эта система не стоит на вооружении ВС Индии, сообщает «Спутник».

Несмотря на то, что ATAGS разрабатывается уже много лет консорциумом индийских компаний ARDE, Tata Advanced Systems и Kalyani Strategic Systems, армия страны не спешит брать ее на вооружение, правда, периодически проявляя интерес к этим артиллерийским установкам.

Индийские СМИ пишут, что испытания данного вооружения армией несколько лет проваливалось, а однажды на испытании даже произошел несчастный случай. Так, в 2020 году Минобороны Индии распространило заявление о том, что во время оценочных испытаний взорвался ствол гаубицы ATAGS, что привело к смерти одного военнослужащего. Причиной могли стать неисправные боеприпасы или проблемы с металлом ствола.

После этого индийская армия потеряла интерес к ATAGS. Кроме того, причина, по которой ВС не закупали данное вооружение, также заключается в эксплуатационных требованиях армии Индии, которым не соответствуют ATAGS.

«У индийской армии есть особые эксплуатационные требования, которые необходимо соблюдать, и возникают опасения относительно того, насколько хорошо ATAGS соответствует этим требованиям по сравнению с существующими системами или альтернативными вариантами», – пишут индийские СМИ.

Кроме того, считается, что гаубица ATAGS стоит дороже своих аналогов даже иностранного производства. К тому же индийские эксперты считают, что у ВС Индии есть опасения относительно мощности производства и цепочки поставок ATAGS.

В целом, даже к тендерам армии на закупку артиллерийских установок калибра 155 мм ATAGS не допускалась, а если и получалось пробиться в участники тендера, отечественная гаубица проигрывала иностранному вооружению, например израильской ATHOS.

Стоит отметить, что ATAGS продается тоже вяло – контракт на закупку гаубиц у Индии, кроме Армении, есть и у Филиппин, однако страна пока не спешит получать их.

Оно и понятно – ведь даже в Индии гаубицы все еще не стоят на вооружении ВС, хотя с конца прошлого года в парламенте страны начали обсуждать вопрос использования ATAGS. Индийские эксперты уверены, что такое продвижение связано с тем, что производители ATAGS начали сотрудничать с лучшими торговыми компаниями, которые активно продвигают гаубицу среди военной элиты страны.

Однако индийские военные эксперты не исключают, что ВС страны так и не будут использовать ATAGS, а импортировать их будет только Армения и, возможно, некоторые партнеры Индии в Юго-Восточной Азии.