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Пилот Alpine: В Баку придётся нелегко

Пилот Alpine: В Баку придётся нелегко

На пресс-конференции FIA перед началом Гран При Азербайджана гонщик Alpine Пьер Гасли заявил о том, что команда готовится к сложному уик-энду. Тем не менее, пилот отметил, что события в гонке будут разворачиваться по непредсказуемому сценарию, и это даст ему возможность побороться за очки.

«В Баку нам придётся нелегко. Этап в Зандфорте сложился очень хорошо для команды – мы оказались во главе средней группы. Предыдущая гонка получилась более сложной и разочаровывающей, но мы знали, что исторически Монца не подходит нашей машине.

В Баку команда приехала с расчётливым подходом. Наша машина такая же, как и в Монце, поэтому уик-энд будет сложным. Но это одна из тех гонок, в которой произойти может всё, что угодно в любой момент, и мы должны быть готовы воспользоваться шансом», – приводит F1news слова гонщика.

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