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Лукашенко возложил на руководство Армении вину за события в Карабахе (видео)

Лукашенко возложил на руководство Армении вину за события в Карабахе (видео)

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на руководстве Армении лежит вина за события, происходившие в последние годы в Карабахе.

«То, что случилось в Карабахе, – это вина только руководства Армении, – подчеркнул белорусский лидер. – Я их предупреждал лично, когда все главы государств или молчали, или против: отдай им (Азербайджану) эти территории. Тем более, они (власти Армении) же признавали, что это «не наши территории». На тех территориях даже птицы не садились и не летали, т.е. там людей не было, никто не жил. В такой благодатной атмосфере природной, где благодатная же земля, люди не жили. Больше миллиона беженцев, я их видел в Азербайджане», – приводит БЕЛТА его слова.

Президент напомнил, что призывал к миру в этом регионе, но в Армении занимали другую позицию: «Да, это не наши земли, это азербайджанские. Но мы не отдадим – будем воевать». «И вот это была моя линия. Я в Ереване в закрытом режиме это сказал. Потом попросил Путина. Мы уже вдвоем начали просить Пашиняна: «Реши эту проблему!» – Нет, мы будем воевать. Довоевались. И потом, чего сейчас обижаться на Россию или еще на нас? Ты же сам Карабах признал, что это территория Азербайджана».

Глава государства отметил, что ранее и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым они обсуждали, как в этом регионе все мирно урегулировать. «Как нам, говорит, сделать так, чтобы мирно все было, чтобы армяне там жили. Ну и пусть живут, говорит».

«А тут бах – заявление Пашиняна, что «мы согласны на территориальную целостность Азербайджана и Карабах – это ваш». На кого обижаться? Кто тебя за язык тянул?», – вопрошает Лукашенко.

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