Нетаньяху игнорирует звонки Гутерриша

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Нетаньяху отказывается отвечать на мои звонки с 7 октября.

Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал в интервью агентству Reuters.

Он отметил, что не разговаривал с премьер-министром Биньямином Нетаньяху после теракта ХАМАС 7 октября прошлого года: «Потому что Нетаньяху не отвечает на мои звонки и обвиняет ООН в том, что организация настроена против Израиля».

«Я не разговаривал с ним, потому что он не отвечает на мои телефонные звонки, но у меня нет причин не разговаривать с ним», – сказал Гутерриш.