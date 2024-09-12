Байрамов рассказал послу Катара о мирных переговорах с Ереваном (фото)

68 Просмотров

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Катара в Азербайджане Мохаммеда Хамада Саада аль-Хаджири.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

На встрече обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также текущая ситуация в регионе. Глава МИД проинформировал посла о ходе мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, а также о широкомасштабных восстановительных работах на освобожденных территориях.

Министр поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности.

Стороны подчеркнули наличие успешного сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической, образовательной, гуманитарной и других сферах.

Была отмечена роль ряда механизмов для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, включая политические консультации, а также возможности деятельности совместной межправительственной комиссии.