Сабина Алиева рассказала в Италии об армянском минном терроре (фото)

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Омбудсмен Сабина Алиева рассказала о минной угрозе на освобожденных территориях Азербайджана на Международной конференции омбудсменов в Италии.

Об этом говорится в сообщении Аппарата омбудсмена.

Конференция на тему «Роль омбудсмена как гаранта прав», которая проходила в провинции Лацио, собрала омбудсменов и представителей национальных институтов по правам человека из более чем 50 стран.

Сабина Алиева выступила на сессии «Права человека во время глобальных кризисов. Роль омбудсмена», где отметила, что в настоящее время мир сталкивается с важными глобальными проблемами, влияющими как на права человека, так и на окружающую среду. Омбудсмен подчеркнула, что эффективная защита прав и свобод человека в контексте изменения климата стала одним из приоритетных вопросов в деятельности омбудсменов и национальных институтов по правам человека.

Омбудсмен напомнила, что территории Азербайджана почти 30 лет находились под оккупацией Армении, в результате чего был нанесен ущерб окружающей среде, биологическому разнообразию, совершен экоцид. Сабина Алиева также рассказала о минной угрозе на освобожденных территориях Азербайджана, представляющей опасность для жизни и здоровья мирных граждан и препятствующей восстановительным работам в регионе, безопасному возвращению бывших вынужденных переселенцев на родные земли.