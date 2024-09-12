Путин озвучил последствия ударов по России западным дальнобойным оружием (видео) |
МИД: Замечания Франции не имеют под собой оснований |
Россия ударила по кораблю с зерном в Черном море (фото) |
Зеленский: Россия пошла в контрнаступление в Курской области, но всё идет по нашему плану |
ВСУ начали новое наступление в Курской области |
ЦАХАЛ провёл тайную операцию в Сирии и захватил иранских офицеров |
Байден и Стармер готовы 13 сентября принять решение, которое изменит ход войны |
Айхан Гаджизаде: Азербайджан в настоящее время проводит работу по прокладке коммуникаций через Иран |
ВС Армении снова устроили провокацию в направлении Нахчывана |
Главное Общество

Сабина Алиева рассказала в Италии об армянском минном терроре (фото)

Сабина Алиева рассказала в Италии об армянском минном терроре (фото)

Омбудсмен Сабина Алиева рассказала о минной угрозе на освобожденных территориях Азербайджана на Международной конференции омбудсменов в Италии.

Об этом говорится в сообщении Аппарата омбудсмена.

Конференция на тему «Роль омбудсмена как гаранта прав», которая проходила в провинции Лацио, собрала омбудсменов и представителей национальных институтов по правам человека из более чем 50 стран.

Сабина Алиева выступила на сессии «Права человека во время глобальных кризисов. Роль омбудсмена», где отметила, что в настоящее время мир сталкивается с важными глобальными проблемами, влияющими как на права человека, так и на окружающую среду. Омбудсмен подчеркнула, что эффективная защита прав и свобод человека в контексте изменения климата стала одним из приоритетных вопросов в деятельности омбудсменов и национальных институтов по правам человека.

Омбудсмен напомнила, что территории Азербайджана почти 30 лет находились под оккупацией Армении, в результате чего был нанесен ущерб окружающей среде, биологическому разнообразию, совершен экоцид. Сабина Алиева также рассказала о минной угрозе на освобожденных территориях Азербайджана, представляющей опасность для жизни и здоровья мирных граждан и препятствующей восстановительным работам в регионе, безопасному возвращению бывших вынужденных переселенцев на родные земли.

Теги:
Из этой рубрики
В Азербайджане будет ограничено газоснабжение
Общество

В Азербайджане будет ограничено газоснабжение

2024/09/12, 20:26
С началом учебного года в Баку существенно увеличится число автобусов
Общество

С началом учебного года в Баку существенно увеличится число автобусов

2024/09/12, 19:34
Епископ Алексий: Азербайджан чутко и уважительно относится к вере и религии народов (фото)
Общество

Епископ Алексий: Азербайджан чутко и уважительно относится к вере и религии народов (фото)

2024/09/12, 18:59
Сабина Алиева рассказала в Италии об армянском минном терроре (фото)
Общество

Сабина Алиева рассказала в Италии об армянском минном терроре (фото)

2024/09/12, 18:51
Полиция арестовала участника вооруженного нападения в Баку
Общество

Полиция арестовала участника вооруженного нападения в Баку

2024/09/12, 18:45
Азербайджан привержен политике религиозного и культурного разнообразия
Общество

Азербайджан привержен политике религиозного и культурного разнообразия

2024/09/12, 17:30
ЦИК отказал Натигу Джафарли
Общество

ЦИК отказал Натигу Джафарли

2024/09/12, 16:51
Азербайджан обсудил с Россией строительство трёх круизных лайнеров
Общество

Азербайджан обсудил с Россией строительство трёх круизных лайнеров

2024/09/12, 16:39
Задержан мошенник, продававший поддельные билеты на Гран-при Азербайджана (видео)
Общество

Задержан мошенник, продававший поддельные билеты на Гран-при Азербайджана (видео)

2024/09/12, 16:17