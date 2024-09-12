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Полиция арестовала участника вооруженного нападения в Баку

Полиция арестовала участника вооруженного нападения в Баку

Арестован человек, обвиняемый в оказании сопротивления сотрудникам полиции в ходе вооруженного нападения на квартиру в Баку.

Об этом говорится в совместной информации, распространенной Генеральной прокуратурой и МВД Азербайджана.

Согласно информации, 9 сентября примерно в 21:00 неизвестные совершили вооруженное нападение в Бинагадинском районе Баку на квартиру Рауфа Исмаилова, занимающегося предпринимательской деятельностью, и потребовали крупную сумму денег. На основании информации, предоставленной в колл-центр «102» ребенком потерпевшего путем наблюдения за происходящим через камеру наблюдения, установленную в квартире, на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Полицейским было оказано вооруженное сопротивление, в результате принятых ими ответных мер один из участников вооруженного нападения, ранее неоднократно судимый Эльдениз Шюкюров (1972 г.р.) был ликвидирован, а другой скрылся с места происшествия.

По факту в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК.

Профессиональной оперативно-следственной группой, сформированной из сотрудников прокуратуры и полиции, были проведены допросы, обыски и другие следственные действия, в качестве вещественных доказательств были изъяты 1 пистолет «Макарова», гильзы и другие предметы, использованные при нападении, сняты отпечатки пальцев. В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность еще одного участника преступления, Орхана Абдуллаева (1994 г.р.).

Были выявлены основания для подозрения в том, что в целях наживы Орхан Абдуллаев, заранее вступив в преступный сговор с Эльденизом Шюкюровым, участвовал в вооруженном нападении на квартиру предпринимателя Рауфа Исмаилова, не подчинившись законным требованиям прибывших на место происшествия сотрудников полиции, оказал им сопротивление.

На основании собранных доказательств Орхану Абдуллаеву было предъявлено обвинение по соответствующим статьям УК, он был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого, на основании ходатайства следователя и представления прокурора, осуществлявшего процессуальное руководство предварительным следствием, в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

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