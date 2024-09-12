МИД: Замечания Франции не имеют под собой оснований

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Заявление министерства Европы и иностранных дел Франции о якобы «дискриминации» в отношении французского гражданина Тео Клерка и «несправедливом решении» в отношении него судом, а также игнорирование Францией, называющей себя «правовым государством», судебных процедур Азербайджана, недопустимо. Замечания французской стороны не имеют под собой никаких оснований.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что приговор, вынесенный в отношении французского гражданина и других лиц, умышленно причинивших ущерб государственной собственности, находится в компетенции суда, и французская сторона не имеет права ставить под сомнение это решение.

«Гражданин Франции приговорен к лишению свободы по статье Уголовного кодекса Азербайджана за умышленное уничтожение или порчу имущества. Отметим, что за подобные деяния Тео Клерк ранее был наказан и во Франции, на него был наложен штраф. В целом, по заключению следствия и суда, гражданин Франции отличился особой инициативностью и активностью при совершении преступления. Также в ходе судебного разбирательства выяснилось, что его показания не соответствуют объективным обстоятельствам дела.

Хотя ранее за те же деяния он был оштрафован на определенную сумму, неискренние заявления, сделанные им в суде касательно неосведомленности о незаконности действий такого характера в Азербайджане, а также отсутствие раскаяния в совершенном деянии, можно назвать факторами, обусловливающими его более суровое наказание по сравнению с другими подсудимыми.

Франция, пытающаяся преподать миру «урок демократии» и высказывающая претензии относительно судебной власти и прав человека в Азербайджане, известна всем нарушением международного права, неоколониальной политикой, расизмом, дискриминацией, исламофобией и ограничением прав человека. Поэтому Франции было бы полезнее извлечь уроки из этой своей деятельности», – говорится в заявлении МИД.