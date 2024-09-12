Россия ударила по кораблю с зерном в Черном море (фото)

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Российские войска нанесли в Черном море удар по судну, перевозившему зерно из Украины в Египет. Об этом сегодня сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Российская ракета против груза пшеницы для Египта. Сегодняшний удар в Черном море – по обычному гражданскому судну сразу после выхода из украинских территориальных вод. По предварительным данным, к счастью, обошлось без человеческих потерь», – написал он в соцсетях.

Президент напомнил, что Украина является одним из ключевых глобальных доноров продовольственной безопасности в мире.

«От нормальной и беспрепятственной работы нашего экспортного продовольственного коридора зависит внутренняя стабильность и жизнь десятков стран в разных частях мира. Критическая наша поставка продовольствия в страны Африки и региона Ближнего Востока. Мы будем и дальше делать все для защиты наших портов, нашего Черного моря и поставок продовольствия на глобальный рынок. Это настоящий приоритет для Украины – защита жизни, и так же это должно быть приоритетом для каждой страны», – заверил Зеленский.

Глава государства заявил, что Украина ожидает реакции мира, потому что пшеница и продовольственная безопасность не должны быть мишенью для ракет.