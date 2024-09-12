Азербайджан привержен политике религиозного и культурного разнообразия

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Ватикан — центр католического мира и культурное наследие, притягивающее миллионы людей. Его стены — свидетели многовековой истории, каждая фреска и мозаика несёт уникальную культурную ценность. Сохранение этого наследия — задача всего человечества, но в мире остаются проблемы религиозной нетерпимости и конфликтов.

Азербайджан — пример страны, где межконфессиональное согласие стало государственной политикой. Здесь веками мирно сосуществуют мусульмане, христиане, евреи и другие конфессии. Правительство активно поддерживает мультикультурализм и толерантность, в том числе через сохранение культурного наследия всех религий. Ярким примером является сотрудничество с Ватиканом.

При поддержке Фонда Гейдара Алиева были отреставрированы исторические памятники, катакомбы и барельефы в Ватикане. В 2012 году Азербайджан стал первой мусульманской страной, организовавшей выставку в Ватикане, подчеркнув свою приверженность межкультурному диалогу. В 2016 году были завершены работы по реставрации катакомб святых Марчеллино и Пьетро, а также начались работы в базилике Святого Себастьяна.

В 2018 году президент Фонда Мехрибан Алиева открыла отреставрированные катакомбы, подчеркнув вклад Азербайджана в межрелигиозный диалог. Важные проекты включают реставрацию катакомб святой Коммодиллы и скульптуры Зевса. Новый проект — Базилика Святого Павла. Договор о реставрации подписали Анар Алакбаров и кардинал Фернандо Вергес Альсага.

Базилика Святого Павла, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1980 года, ожидает в 2025 году более 30 млн католиков в рамках года Святого юбилея. Реставрация обеспечит безопасность посетителей. Визиты Папы Иоанна Павла II в 2002 году и Папы Франциска в 2016 году, а также визиты президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой, укрепили связи между Азербайджаном и Ватиканом.

Сотрудничество Азербайджана и Ватикана демонстрирует важность межрелигиозного диалога и сохранения культурного наследия.