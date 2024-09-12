Продолжаются учения спецназовцев Азербайджана, Казахстана, Турции, Пакистана, Катара и Узбекистана (видео)

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Продолжаются многонациональные учения «Безграничное братство-III», проходящие на полигоне Орда в Туркестанской области Казахстана.

Как сообщает Министерство обороны, спецназ Азербайджана, Казахстана, Турции, Пакистана, Катара и Узбекистана проводит практические учения по тактической, огневой, снайперской, горной и парашютной подготовке на полигонах.

На очередном этапе учений перед подразделениями было поставлено учебно-боевое задание по выявлению и нейтрализации незаконных вооруженных формирований в населенном пункте.