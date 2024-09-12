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ЦИК отказал Натигу Джафарли

ЦИК отказал Натигу Джафарли

ЦИК Азербайджана принял решение по обращению Натига Джафарли, являвшегося кандидатом в депутаты от Хатаинского первого избирательного округа №33 на внеочередных парламентских выборах.

Об этом сообщил на сегодняшнем заседании ЦИК член комиссии Рамиз Ибрагимов.

Он отметил, что в обращении кандидат требовал расформировать окружную избирательную комиссию и признать недействительными результаты выборов по округу.

По словам Р.Ибрагимова, на электронном носителе, приложенном к жалобе кандидата, представлены 10 видеороликов с 5 избирательных участков:

«На избирательных участках №1, 24, 25 были замечены 2 человека, выходившие одновременно из одной из кабин для голосования. В ходе расследования было установлено, что один из голосовавших был слепым, поэтому другой помогал ему, на видео видно также, что в урну был брошен 1 бюллетень. Проведённое расследование установило, что окружная избирательная комиссия приняла верное решение и жалобу удовлетворять не следует».

Вопрос был вынесен на голосование и решение окризбиркома оставлено в силе.

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