Во Франции заявили о сотрудничестве Telegram со следствием после ареста Дурова

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После ареста основателя Telegram Павла Дурова мессенджер стал сотрудничать с французскими следственными органами.

Об этом сообщает французское издание Libération.

По данным издания, после задержания Дурова мессенджер согласился сотрудничать со следствием и предоставлять информацию, которая помогла бы идентифицировать преступников. В частности, речь идет о незаконных действиях в отношении несовершеннолетних. «Поворот беспрецедентный», – заключило издание.

Также в материале отмечается, что прокурорам Франции настоятельно рекомендуют возобновить расследования в отношении Telegram, которые были приостановлены из-за того, что мессенджер не давал ответов на подобные запросы.