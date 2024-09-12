Во Франции заявили о сотрудничестве Telegram со следствием после ареста Дурова

После ареста основателя Telegram Павла Дурова мессенджер стал сотрудничать с французскими следственными органами.
Об этом сообщает французское издание Libération.
По данным издания, после задержания Дурова мессенджер согласился сотрудничать со следствием и предоставлять информацию, которая помогла бы идентифицировать преступников. В частности, речь идет о незаконных действиях в отношении несовершеннолетних. «Поворот беспрецедентный», – заключило издание.
Также в материале отмечается, что прокурорам Франции настоятельно рекомендуют возобновить расследования в отношении Telegram, которые были приостановлены из-за того, что мессенджер не давал ответов на подобные запросы.