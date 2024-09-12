ВСУ начали новое наступление в Курской области |
ЦАХАЛ провёл тайную операцию в Сирии и захватил иранских офицеров |
Байден и Стармер готовы 13 сентября принять решение, которое изменит ход войны |
Айхан Гаджизаде: Азербайджан в настоящее время проводит работу по прокладке коммуникаций через Иран |
ВС Армении снова устроили провокацию в направлении Нахчывана |
Армения хочет купить у Индии дополнительную партию артустановок ATAGS |
МИД отверг клеветническую кампанию ЕС против Азербайджана |
Еврокомиссар о транзите азербайджанского газа через Украину |
Баку помогает Киеву в переговорах с Москвой по крымским татарам |
Главное Политика

Байрамов рассказал люксембургскому коллеге о территориальных претензиях со стороны Армении

Байрамов рассказал люксембургскому коллеге о территориальных претензиях со стороны Армении

12 сентября 2024 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел и внешней торговли Люксембурга Хавьером Беттелем.

Как сообщили в МИД, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами, а также региональную и международную безопасность.

Стороны отметили важную роль таких контактов в развитии существующих отношений между Азербайджаном и Люксембургом, в обсуждении вопросов, представляющих взаимный интерес.

Министр Джейхун Байрамов также подробно проинформировал главу МИД Люксембурга о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, о ходе процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Он подчеркнул, что существующие в законодательстве Армении территориальные претензии к нашей стране, а также ускоренная милитаризация этой страны являются основными факторами, угрожающими стабильному процессу строительства мира в регионе.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.

Теги:
Из этой рубрики
Крестовый поход Франка Швабе против Азербайджана на сцене ПАСЕ
Политика

Крестовый поход Франка Швабе против Азербайджана на сцене ПАСЕ

2024/09/12, 14:01
Зеленский раскритиковал план Бразилии и Китая: "Мы же не дураки"
Политика

Зеленский раскритиковал план Бразилии и Китая: «Мы же не дураки»

2024/09/12, 13:35
Байрамов рассказал люксембургскому коллеге о территориальных претензиях со стороны Армении
Политика

Байрамов рассказал люксембургскому коллеге о территориальных претензиях со стороны Армении

2024/09/12, 13:09
Зангезурский серпентарий: кто кого укусит токсичнее
Политика

Зангезурский серпентарий: кто кого укусит токсичнее

2024/09/12, 10:28
МИД Азербайджана заявил о согласовании с Арменией 80% текста мирного соглашения
Политика

МИД Азербайджана заявил о согласовании с Арменией 80% текста мирного соглашения

2024/09/12, 10:10
Айхан Гаджизаде: Азербайджан в настоящее время проводит работу по прокладке коммуникаций через Иран
Политика

Айхан Гаджизаде: Азербайджан в настоящее время проводит работу по прокладке коммуникаций через Иран

2024/09/12, 10:01
"Говорит, как ему выгодно". Депутат ГД отреагировал на слова Эрдогана о Крыме
Политика

«Говорит, как ему выгодно». Депутат ГД отреагировал на слова Эрдогана о Крыме

2024/09/12, 00:53
МИД отверг клеветническую кампанию ЕС против Азербайджана
Политика

МИД отверг клеветническую кампанию ЕС против Азербайджана

2024/09/11, 23:14
Ованнисян против вмешательства России в диалог Армении с Азербайджаном
Политика

Ованнисян против вмешательства России в диалог Армении с Азербайджаном

2024/09/11, 23:03