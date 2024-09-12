Байрамов рассказал люксембургскому коллеге о территориальных претензиях со стороны Армении

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12 сентября 2024 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел и внешней торговли Люксембурга Хавьером Беттелем.

Как сообщили в МИД, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами, а также региональную и международную безопасность.

Стороны отметили важную роль таких контактов в развитии существующих отношений между Азербайджаном и Люксембургом, в обсуждении вопросов, представляющих взаимный интерес.

Министр Джейхун Байрамов также подробно проинформировал главу МИД Люксембурга о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, о ходе процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Он подчеркнул, что существующие в законодательстве Армении территориальные претензии к нашей стране, а также ускоренная милитаризация этой страны являются основными факторами, угрожающими стабильному процессу строительства мира в регионе.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.