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Завтра в пригородах Баку будет дождь

Завтра в пригородах Баку будет дождь

13 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, преимущественно без осадков, но утром и вечером местами в некоторых пригородах ожидается кратковременный, грозовой дождь, северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днем 28-31° тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм рт.ст., относительная влажность воздуха – ночью 70-80%, днем 45-55%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах ожидаются переменные, грозовые дожди. В отдельных местах кратковременный ливень, прогнозируется град. Ночью и утром местами слабый туман. Умеренный восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем 30-34° тепла, в горах ночью 9-14° тепла, днём 14-18° тепла.

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