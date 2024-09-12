ВСУ начали новое наступление в Курской области

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Украинские силы начали новые атаки в ответ на российское контрнаступление в Курской области, пишет ISW. ВСУ атакуют фланг российских войск к западу от Снагости, а также ведут действия в районе Кульбаки и вдоль границы в районе Глушково. Российские источники сообщают о небольших механизированных атаках ВСУ.

Российские силы, включая 51-й воздушно-десантный полк, контратакуют ротой, но сведений о широком использовании батальонно-тактических групп (БТГ) пока нет. Аналитики ISW отмечают, что Россия отошла от использования БТГ после 2022 года, но их возможное возвращение в Курской области станет значимым изменением.

Российская 155-я бригада морской пехоты и 56-й полк ВДВ участвуют в контратаках, однако неясно, насколько эффективны эти операции и хватает ли у России сил для полной защиты от украинских атак.