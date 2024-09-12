ЦАХАЛ провёл тайную операцию в Сирии и захватил иранских офицеров

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Сирийское телевидение сообщило о тайной наземной операции ЦАХАЛа с похищением иранских офицеров.

Недавно был атакован научно-исследовательский центр в Масьяфе, занимающийся разработкой химического оружия, где присутствовали высокопоставленные иранские офицеры. После воздушных ударов израильские вертолёты высадили десантников, которые провели молниеносную операцию, в ходе которой были захвачены 2-4 иранских офицера и вывезены в неизвестном направлении.

Точное количество захваченных офицеров пока не раскрывается из-за строгих мер секретности со стороны Ирана и Сирии.