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Дорожная полиция указала водителям путь

Дорожная полиция указала водителям путь

Управление Государственной дорожной полиции г. Баку обратилось к водителям по поводу «Гран-при Азербайджана Формулы-1 2024 года».

Как сообщили в структуре, учитывая ограничение движения на ряде улиц и проспектах, в частности, на южном въезде Баку, в целях обеспечения безопасности движения и предотвращения заторов просьба к водителям двигаться с южного направления к центру, т.е., как альтернатива к площади «Азнефть» от 14-го километра трассы Баку-Сальян по третьей окружной кольцевой дороге в сторону Локбатанского круга, проезжая через «20 Января» и территорию Ени Ясамал.

Также тем, кто проживает на «20-м участке», в пос. Баилова рекомендуется двигаться по внутренним дорогам, по ул. Гурбана Аббасова, и ехать дальше в центр по ул. Теймура Эльчина, Мехти Гусейна и Михаила Лермонтова.

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