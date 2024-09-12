«Говорит, как ему выгодно». Депутат ГД отреагировал на слова Эрдогана о Крыме

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Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отреагировал на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о принадлежности Крыма Украине. В разговоре с «Лентой.ру» депутат заявил о непоследовательности турецкого лидера, напомнив, что ранее Анкара подавала заявку на вступление в БРИКС.

Ранее Эрдоган заявил о поддержке территориальной целостности Украины, указав, что Анкара не признает Крым частью России. По его словам, подобные требования «соответствуют нормам международного права».

«В целом Эрдоган считается сторонником России, а если рассматривать в частности — он всегда был «гибким» политиком, он очень часто маневрирует: у нас раньше были тяжелые напряжения. Когда наши туристы перестали ездить в Турцию, Эрдоган сразу стал за нас. Поэтому интересно, что Эрдоган сделал это заявление в конце туристического сезона, а не осенью и не в высокий туристический сезон. Эрдоган говорит так, как ему выгодно», — объяснил Колесник.