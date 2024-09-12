Пилот Williams: В Баку хорошие возможностями для обгонов

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В Баку гонщиков ждет первый уличный этап после множества стационарных трасс.

Об этом заявил пилот команды Williams Алекс Элбон в преддверии Гран-при Азербайджана «Формулы 1».

Он сказал, что ждет интересной и непредсказуемой гонки на городской трассе в Баку.

«У трассы в Баку хороший ритм, я отлично с ней знаком и с удовольствием готовлюсь к этапу. С нетерпением жду возможности протестировать обновленную машину на трассе другого типа, оценить ее работу в разных условиях. Обычно эта гонка получается интересной и непредсказуемой, с хорошими возможностями для обгонов, которые мы надеемся использовать в этот уик-энд», – приводит F1news слова Элбона.