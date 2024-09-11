Ованнисян против вмешательства России в диалог Армении с Азербайджаном

Вмешательство и давление со стороны других стран могут осложнить диалог между Арменией и Азербайджаном, заявил секретарь правящей фракции парламента Армении Артур Ованнисян, которого цитирует «Спутник».
Ованнисян подчеркнул, что Армения и Азербайджан достигали определенных успехов в ходе прямых переговоров, но вмешательство других региональных игроков, преследующих собственные интересы, может оказать давление на процесс.
На уточняющий вопрос о том, является ли Россия одной из таких стран, Ованнисян ответил утвердительно.