Ованнисян против вмешательства России в диалог Армении с Азербайджаном

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Вмешательство и давление со стороны других стран могут осложнить диалог между Арменией и Азербайджаном, заявил секретарь правящей фракции парламента Армении Артур Ованнисян, которого цитирует «Спутник».

Ованнисян подчеркнул, что Армения и Азербайджан достигали определенных успехов в ходе прямых переговоров, но вмешательство других региональных игроков, преследующих собственные интересы, может оказать давление на процесс.

На уточняющий вопрос о том, является ли Россия одной из таких стран, Ованнисян ответил утвердительно.