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В Баку автомобиль влетел в витрину магазина, три женщины пострадали (фото, видео)

В Баку автомобиль влетел в витрину магазина, три женщины пострадали (фото, видео)

В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

В поселке Йени Гюнешли автомобиль, потеряв управление, врезался в придорожный магазин. В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил звонок о ДТП 11.09.2024 года в 17:40 на территории поселка Йени Гюнешли Сураханского района. Об этом сообщает AПA.

Отмечается, что на место происшествия привлечены 3 бригады скорой медицинской помощи, 3 пострадавших (женского пола) с травмами были госпитализированы в Сабунчинский медицинский центр.

По словам свидетелей, женщина-водитель по ошибке нажала на педаль газа вместо тормоза и врезалась на скорости в магазин.

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