Анкара и Москва обсудили мир и стабильность на Южном Кавказе

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Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч обсудили пути достижения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями о путях достижения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе. Выражена обоюдная заинтересованность в продолжении тесной координации подходов двух стран, в том числе в рамках Консультативной региональной платформы «3+3», – указали в министерстве.