16 сентября в Армении начнется сбор подписей за присоединение к ЕС

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Сегодня Центральная избирательная комиссия Армении удовлетворила заявление о создании инициативной группы по организации референдума о присоединении республики к Европейскому союзу. Глава ЦИК Ваагн Овакимян сообщил, что представлены все необходимые документы, определенные законом.

Предполагается, что сбор подписей, необходимых для вынесения вопроса на референдум, осуществляется в течение 60 дней после регистрации ЦИК инициативной группы. Сбор подписей планируется осуществить с 16 сентября по 14 ноября 2024 года включительно.

Полномочным представителем инициативной группы назначен Артак Айкази Зейналян, отмечает «Арменпресс».

Петицию о вынесении вопроса о вступлении Армении в ЕС на референдум предложили Европейская партия Армении, партия «Республика» и партия «За республику».