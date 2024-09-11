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Пашинян допустил, что Россия не будет контролировать Зангезурский коридор

Пашинян допустил, что Россия не будет контролировать Зангезурский коридор

Присутствие российских пограничников в Армении – это договорной вопрос, который решает Армения, заявил в парламенте страны премьер-министр Никол Пашинян.

Ему задали вопрос о разблокировке коммуникаций в регионе и исполнение трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. В том числе, его спросили, какая сторона должна обеспечивать безопасность коммуникаций.

«Сегодня решила (Армения), что они присутствуют, завтра может решить, что нет», – приводит «Интерфакс» слова Пашиняна.

«Написано, что контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России. Где написано, что органы пограничной службы ФСБ должны присутствовать на месте? Такого не написано. Даже если имеется в виду присутствие российских пограничников в Армении, это договорной вопрос, который решает Армения», – напомнил он, подчеркнув, что «предоставляющей и обеспечивающей транспортную связь стороной является Республика Армения».

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