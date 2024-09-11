Кому достанутся миллиарды Вагита Алекперова (видео)

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Журналистка Екатерина Казанчук рассказала в выпуске «Как династии миллиардеров управляют миром?» на YouTube-канале «Контекст», что известно о богатейших семьях мира. В России таковой стала семья предпринимателя Вагита Алекперова.

Юсуф Алекперов — единственный сын основателя «Лукойла» Вагита Алекперова. А у последнего 28,6 млрд долларов на счетах.

«Сыну принадлежит пакет акций на 200 млн долларов. Достанутся ли остальные — не понятно», — задается вопросом она.

По словам же шеф-редактора «Форбс» Ольги Проскуриной, Алекперов готовится к тому, чтобы передать компанию сыну.

«Идея была в том, чтобы сын прошел все ступени производства, посмотрел на него изнутри», — заявляет она, ссылаясь на интервью с предпринимателем.

Между тем она указывает на закрытость семьи. О жизни богатейшего 34-летнего наследника известно немногое. Лишь то, что он женился во второй раз. Что же касается самой компании и финансовых счетов, то и здесь все максимально скрыто.

«После череды загадочных смертей топ-менеджеров „Лукойла“ компания стала максимально закрытой. К тому же, по причине санкций российским компаниям позволено теперь не отчитываться публично о своих финансах и акционерах. Что происходит со структурой капитала акционерного „Лукойла“, доподлинно не известно», — рассказывает она.