Иран отправил в Россию по Каспию сотни баллистических ракет (фото)

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В Россию из Ирана прибыли около 220 иранских баллистических ракет Fath-360. Об этом сообщает Sky News.

Источник британского телеканала сообщил, что 4 сентября судно «Порт Оля 3» с ракетами прибыло в российский порт через Каспийское море.

Данные отслеживания судов показывают, что Port Olya 3 находился в иранском порту Амирабад всего за шесть дней до этого, 29 августа.

Украинский источник сообщил, что по прибытии в Россию баллистические ракеты были загружены в большой грузовой поезд. Куда они потом были перевезены – неизвестно.