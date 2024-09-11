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МИД России: Брюссель получит рычаги давления на Армению

МИД России: Брюссель получит рычаги давления на Армению

Переговоры Европейского союза (ЕС) и Армении об упрощении выдачи виз для армянских граждан не оказывают негативного влияния на функционирование безвизового режима между республикой и Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сегодняшнем брифинге.

Она добавила, что Брюссель получит рычаги давления на политику Армении после начала переговоров о либерализации визового режима.

«Сценарий диалога между Брюсселем и Ереваном. Я не думаю, что будет чем-либо отличаться от переговоров ЕС с другими постсоветскими странами. Гарантии положительного исхода никто никаких не дает. Наоборот, европейцы станут намеренно затягивать процесс, всякий раз выставляя все новые и новые условия, которые подразумевают лояльность, односторонние уступки странам Европейского союза и вообще сдачу позиций. Армения даст в руки рычаг политического давления на саму себя», – сказала дипломат.

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