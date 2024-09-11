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Захарова устроила Еревану выволочку из-за «игр» с Россией и Азербайджаном

Захарова устроила Еревану выволочку из-за "игр" с Россией и Азербайджаном

Россия не получала от Армении официальных заявлений о желании денонсировать трехсторонние договоренности по Карабаху от 9 ноября 2020 года. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы не слышали о таком желании. Оно не было заявлено ни по дипломатическим каналам, ни в публичной сфере. Я не видела такого. Мы с таким не встречались», – сказала Захарова, отвечая на вопрос о том, не означает ли, что власти Армении желают денонсировать этот документ, учитывая, что премьер Никол Пашинян процитировал девятый пункт трехстороннего заявления, но не до конца, опустив концовку, в которой говорится, что контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России.

При этом она отметила, что в российском МИД видят неоднократные попытки манипулировать как существующими документами, так и их положениями. «Знаете, как в известной репризе: «то играем, то не играем». Все-таки речь идет о международном праве, о документах, которые подписаны сторонами, на которые стороны регулярно ссылаются. И мало того, говорится о документах и цитируются документы, которые реализуются, и реализуются они не по мановению волшебной палочки, а людьми, которые вносят свой вклад, которые жертвуют своим не только временем, а порой и жизнью, для того чтобы написанное стало явью», – заметила Захарова. Поэтому, по ее словам, «вот так легковесно, если не сказать безответственно, относиться к цитированию документов нельзя».

«Цена заплачена огромная поколениями, предшествующими нынешнему этапу, чтобы не видеть сути, отказываться от написанного в пользу какой-то конъюнктуры сегодняшнего момента. Все-таки нужно с уважением относиться к тем, кто порой ценой собственных жизней приближал момент урегулирования, боролся за мир, оказываясь в разных ситуациях, но так или иначе хотел для своего региона и края мирного будущего», – подытожила официальный представитель МИД, сделав акцент на том, что нужно с уважением относиться к усилиям тех, кто вырабатывал соответствующее положение соответствующих документов во имя мира в регионе и стабильности в регионе. Она призвала не играть в слова. «Ответственные политики не должны безответственно относиться к тем документам, которые выработаны по итогам сложного исторического процесса», – заключила Захарова.

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