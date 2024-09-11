Россия предлагает Азербайджану содействие при вступлении в БРИКС

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Москва готова по-союзнически оказывать Баку всяческое содействие в вопросе вступления в БРИКС.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в среду.

«Мы с уважением относимся к суверенному стремлению каждой страны, и сейчас в данном случае Азербайджана, выстраивать более плотные взаимодействия с БРИКС. Объединение объективно приобретает все больше единомышленников, которые разделяют все больше общий настрой на формирование более справедливой, равноправной, всеобъемлющей архитектуры международного сотрудничества», – сказала Захарова.

Она напомнила, что на данный момент более 30 государств выразили свою заинтересованность «в развитии системных связей с БРИКС».

«Москва готова по-союзнически оказывать Баку всяческое содействие в этом вопросе. Двери БРИКС остаются открытыми», – заявила Захарова.