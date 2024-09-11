Москва поддерживает разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе

218 Просмотров

Россия последовательно выступает за комплексное разблокирование всех транспортных и экономических коммуникаций на Южном Кавказе при безусловном учете интересов всех вовлеченных сторон.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.

Она напомнила о 9 пункте трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в котором говорится о разблокировании транспортных маршрутов в регионе и заявила, что российская сторона остается «на 100% привержена обязательствам».

«Мы уверены, что такая формула отвечает интересам не только Баку и Еревана, но и всех соседей, я имею ввиду соседей по региону, включая Россию, Иран, Турцию», – сказала официальный представитель.

Захарова напомнила, что трехсторонняя рабочая группа [по вопросу разблокирования коммуникаций] была создана на основе договоренностей, однако намекнула, что ее работа замедлилась.

«К сожалению, не по нашей вине застопорилась работа в этой группе. Думаю, вы догадываетесь по чьей», – сказала она.