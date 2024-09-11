Россия объяснилась с Ираном по Зангезурскому коридору

328 Просмотров

Россия предоставила все необходимые разъяснения Ирану по поводу Зангезурского коридора.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.

«Я видела заявления иранских депутатов, в которых они критиковали позицию России относительно Зангезурского коридора. Что я могу сказать о реакции иранской стороны? Мы в постоянном контакте с нашими партнерами. Мы предоставили все разъяснения по этой теме. Считаем, что представленные нами аргументы были услышаны и приняты в Тегеране», – заявила представитель МИД России.

Она подчеркнула, что в связи с известной темой в Иране определенные круги проводят антироссийскую информационную кампанию, и эти круги используют любую возможность, чтобы помешать отношениям стратегического партнерства, расширяющегося между Москвой и Тегераном.

Захарова назвала это провокацией и заявила, что руку к этому приложил Запад: «Потому что от такого развития ситуации, от этой информационной кампании выигрывают только западники».