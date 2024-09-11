Трамп против проведения повторных дебатов с Харрис

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не уверен, что хочет проводить еще один раунд теледебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис.

«Когда вы выигрываете дебаты, я не знаю, хочу ли проводить еще одни дебаты», – сказал он в интервью телеканалу Fox News.

В Филадельфии 10 сентября состоялись теледебаты Харрис и Трампа. Они были организованы телеканалом ABC News. Этот раунд, транслировавшийся в прямом эфире всеми крупнейшими американскими новостными телекомпаниями, может оказаться единственным, так как Трамп и Харрис пока не могут договориться о том, состоится ли еще хотя бы одна такая встреча.