Джаббаров встретился с исполнительным директором ЕБРР по региону

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Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с новым исполнительным директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Турции и Южному Кавказу Элизабет Фальчетти и пожелал ей успехов в работе.

На встрече были подчеркнуты успешные отношения Азербайджана с ЕБРР по различным направлениям. Отмечено, что имеются широкие возможности для сотрудничества в направлении реализации поставленных целей развития. В этом контексте с Банком обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для реализации приоритетных проектов в сфере энергетики, особенно возобновляемой и альтернативной энергетики, развития частного сектора, инфраструктуры и других направлениях.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с участием ЕБРР в проектах государственно-частного партнерства в Азербайджане, в том числе в проекте по опреснению морской воды, а также участия экспертов ЕБРР в рамках COP29.