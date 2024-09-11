Дорожная полиция предупредила водителей о месячнике «Внимание, дети!»

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Главное управление дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к населению в связи с началом нового учебного года.

Как сообщили Report в управлении, в связи с 10 сентября по 10 октября пройдет месячник безопасности «Внимание, дети!», направленный на усиление мер по защите жизни и здоровья учащихся.

В рамках месячника предусмотрено усиление профилактических мер по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием учащихся, контроля за дорожной ситуацией на территориях, прилегающих к образовательным учреждениям, проведение просветительской работы.