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Турция хочет стать заменой Украине для российского газа

Турция хочет стать заменой Украине для российского газа

Отказ Украины от продления договора о транзите российского газа приведет к его поставкам в Европу через территорию Турции по газопроводу «Турецкий поток».

Объемы могут составить порядка 16 млрд куб. м в год, сообщил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

«Договор о транзите газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря, украинские власти ранее сообщили, что не намерены его продлевать. Если договор не будет продлен, российский газ будет поступать в Европу через нашу территорию по трубопроводу «Турецкий поток» в объемах 16 млрд кубометров», – сказал Байрактар на встрече с журналистами агентства Anadolu.

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