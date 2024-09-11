Турция примет меры в отношении Siemens

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Турция примет меры в отношении компании Siemens из ФРГ из-за проблем с поставками оборудования для АЭС «Аккую».

Об этом сообщил глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар.

«Строительство первого энергоблока АЭС завершено на 90%, но есть сложности с поставками оборудования от компании Siemens из ФРГ. Налицо решение, принятое по политическим мотивам. Siemens – компания, с которой мы долго работаем. В отношении ее действий обязательно будет реакция, будут приняты меры», – сказал Байрактар на встрече с журналистами агентства Anadolu.