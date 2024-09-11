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Британия передала ВСУ подлежащее утилизации военное снаряжение

Британия передала ВСУ подлежащее утилизации военное снаряжение

Министерство обороны (МО) Великобритании передавало Вооруженным силам Украины (ВСУ) устаревшее военное снаряжение, часть которого подлежала утилизации или замене.

Такие данные содержатся в отчете Национального контрольно-ревизионного управления NAO (National Audit Office) по итогам аудита британской военной помощи Киеву, передает ТАСС.

«При выборе снаряжения для передачи в дар [Украине] министерство обороны отдавало предпочтение более старым образцам. Хотя такое оборудование зачастую подлежало утилизации или замене, министерство обороны считает, что переданное имущество имело непосредственную военную ценность для Вооруженных сил Украины», – говорится в отчете.

По оценке аудиторов, подобный подход позволил Минобороны сократить расходы на утилизацию устаревшего снаряжения. Так, в марте 2022 года министерство безвозмездно передало Киеву 17 тыс. пар обуви военного образца, которые предполагалось утилизировать из-за скорого истечения срока годности.

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Британия передала ВСУ подлежащее утилизации военное снаряжение
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Британия передала ВСУ подлежащее утилизации военное снаряжение

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