Британия передала ВСУ подлежащее утилизации военное снаряжение

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Министерство обороны (МО) Великобритании передавало Вооруженным силам Украины (ВСУ) устаревшее военное снаряжение, часть которого подлежала утилизации или замене.

Такие данные содержатся в отчете Национального контрольно-ревизионного управления NAO (National Audit Office) по итогам аудита британской военной помощи Киеву, передает ТАСС.

«При выборе снаряжения для передачи в дар [Украине] министерство обороны отдавало предпочтение более старым образцам. Хотя такое оборудование зачастую подлежало утилизации или замене, министерство обороны считает, что переданное имущество имело непосредственную военную ценность для Вооруженных сил Украины», – говорится в отчете.

По оценке аудиторов, подобный подход позволил Минобороны сократить расходы на утилизацию устаревшего снаряжения. Так, в марте 2022 года министерство безвозмездно передало Киеву 17 тыс. пар обуви военного образца, которые предполагалось утилизировать из-за скорого истечения срока годности.