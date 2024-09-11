Шольц заявил о необходимости новой конференции по Украине с участием России

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что необходимо проведение еще одной конференции по урегулированию конфликта в Украине, в которой должна принять участие Россия.

С таким утверждением он выступил в ходе дебатов по бюджету в Бундестаг, передает ТАСС.

«И я скажу это снова. Сейчас тот момент, сейчас то время, когда нам нужно изучить, какие возможности существуют. И это правильно, когда президент Украины [Владимир Зеленский] говорит, и я повторю это еще раз, что нам нужна еще одна мирная конференция и Россия должна быть за столом переговоров», – сказал Шольц.

«Именно с этой задачей нам предстоит сейчас справиться, чтобы выяснить, что происходит», – подчеркнул он.