Пашинян пытается обмануть Баку, но Азербайджан раскусил ложь

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На одном из последних заседаний правящей партии Армении «Гражданский договор» премьер-министр Никол Пашинян попытался убедить своих сторонников, что Ереван якобы «прижал Баку к стене» и заставляет Азербайджан подписать мирное соглашение на условиях Армении. Однако, по мнению ереванской газеты «Грапарак», это скорее попытка обмана: в действительности Баку раскусил хитрость Еревана и ясно дал понять, что не подпишет частично согласованный документ.

Как пишет газета, Пашинян предложил подписать мирное соглашение, несмотря на то, что около 20% его текста остаются несогласованными. Он подчеркнул, что «мы ставим Азербайджан перед фактом» и настаивал на том, что соглашение должно быть подписано, а нерешенные вопросы могут быть оставлены на будущее. Однако Азербайджан отверг это предложение, заявив, что частичное согласие не является основанием для подписания договора.

Таким образом, Баку не намерен поддаваться на уловки Еревана и подписывать документ, который не устраивает обе стороны.