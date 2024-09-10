В Румынии отмечают роль Азербайджана в европейской энергобезопасности

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Ведущие румынские СМИ опубликовали статьи о роли Азербайджана в энергетической безопасности Европы. В материалах широкое место отведено мнениям, высказанным министром энергетики этой страны Себастьяном-Иоаном Бурдужей в интервью местным СМИ. Об этом сообщает «Азертадж».

Министр заявил в интервью, что его страна благодаря быстро развивающейся экономике и благоприятной инвестиционной среде укрепила свои позиции надежного партнера и ведущего игрока в европейском энергетическом регионе. Себастьян-Иоан Бурдужа подчеркнул, что реализация проектов сотрудничества между Румынией и Азербайджаном имеет потенциал для изменения энергетического ландшафта Европы. Он расценил проект STRING, предусматривающий транспортировку азербайджанского газа в Румынию и другие страны региона, как главный элемент стабилизации регионального энергетического рынка.

Кроме того, он заявил, что важным шагом в этой области является проект «Зеленый коридор», который включает в себя прокладку подводного кабеля для транспортировки электроэнергии. С.И.Бурдужа подчеркнул, что заключенный с Азербайджаном договор имеет важное значение для энергетической безопасности и диверсификации поставок. Он отметил растущую роль Азербайджана на региональных рынках и важность координации в этом контексте.

Министр отметил, что проект нового терминала СПГ на Каспийском море послужит открытию нового коридора для экспорта газа из Каспийского региона: «Этот проект будет иметь потенциал для диверсификации точек входа импорта газа в ЕС и обеспечения безопасного и надежного энергоснабжения».