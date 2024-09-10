Гасанов: Реваншистские действия Армении все еще продолжаются

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Продолжение политики вооружения Армении представляет серьезную угрозу стабильности на Южном Кавказе.

Сданным заявлением выступил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов на пресс-конференции по итогам 11-й трехсторонней встречи министров обороны Турции, Азербайджана и Грузии в городе Батуми.

Он отметил, что Азербайджан заинтересован в решении региональных проблем совместно со странами региона.

«Реваншистские действия Армении все еще продолжаются. Вооружение Армении, в конституции которой содержатся территориальные претензии к соседним странам, в том числе к Азербайджану, а также вмешательство других стран в регион посредством Армении, в будущем может стать источником опасности не только для Азербайджана, но и для всего региона», – приводит TRT Haber слова З.Гасанова.