Байден обсудит с премьером Великобритании возможность удара по России дальнобойным оружием

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Президент США Джо Байден планирует обсудить с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером возможность предоставления Украине разрешения на нанесение удара по территории России дальнебойным оружием. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции со своим британским коллегой Дэвидом Ламми.

«Президент США Джо Байден намерен в пятницу обсудить с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером возможность предоставления Вооруженным силам Украины разрешения на нанесение ударов по России дальнобойным оружием Запада», – подчеркнул госсекретарь.